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ارتفاع البنزين يسبب ارتفاعاً في الاجرة في شوارع السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-14T12:50:17+0000
ارتفاع البنزين يسبب ارتفاعاً في الاجرة في شوارع السليمانية

شفق نيوز/ انعكس ارتفاع اسعار البنزين على أوضاع سائقي الاجرة مما اضطر أغلبهم إلى رفع أسعار النقل من 500 الى 1000 دينار اضافية على أجور النقل المعتادة في المحافظة.

اصحاب محطات البنزين وبعض اعضاء مجلس المحافظة ايضا لم يعلقوا على ارتفاع البنزين وتجنبو التصريح، غير أن عمر كولبي عضو برلمان كردستان قال لوكالة شفق نيوز؛ إن "الحكومة هي المسؤول الأول عن ارتفاع البنزين، ويجب أن تتخذ خطوات سريعة بدعم أسعار البنزين للمواطن، وعدم احتكار البنزين لشركتين فقط في الإقليم، ووضع برنامج حقيقي للحد من ارتفاع الوقود وعدم استغلالها من قبل الشركات".

وقال كمال جبار احد سائقي الاجرة في مدينة السليمانية لوكالة شفق نيوز؛ إن "أسعار البنزين في المحطات ترتفع بشكل يومي دون اي رقابة او موقف من الحكومة وهو ما اضطرنا إلى زيادة أسعار النقل رغم قلة الراكبين وزيادة اعداد سيارات الأجرة، ولا نعلم متى يتم حل الامر، الكل يتجنب المسؤولية ونحن والمواطن من يدفع الثمن".

وبين سالار حمه سعيد وهو سائق سيارة أجرة واقف بانتظار من يستأجره في شوارع السليمانية، أن "سيارات الاجرة اغلبها تقف ولا تحرك سيارتها حتى لا ينفذ البنزين هباءا ننتظر هنا مع بعض السائقين ننتظر من احد المارة ليركب معنا".

وأضاف سعيد لوكالة شفق نيوز؛ أن "السائقين الذين رفعوا الأسعار ليسوا مذنبين، أن أسعار البنزين ترتفع كل يوم ولا أمل بأن ينخفض السعر والحكومة تتفرج علينا".

وتشهد محافظة السليمانية أزمة وقود صاحبها ارتفاع في اسعار البنزين الأمر الذي عرّض شريحة سائقي الاجرة الى انخفاض كبير في دخلهم اليومي.

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