ارتدى الزي الكوردستاني في حفل التنصيب.. انتخاب كوردي لمنصب نائب محافظ لندن

شفق نيوز/ انتخب سكان العاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس، سرباز البرزنجي الذي ولد في قضاء حاجياوا في حدود ادارة رابرين بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، لمنصب نائب المحافظ.

وقال البرزنجي في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، انه فضلا عن مهامه في المجلس البلدي فإنه تم تكليفه اليوم في "مراسم مهيبة وخاصة" بمهمة اخرى وهي انتخابه بأكثرية الأصوات لمنصب نائب محافظ لندن.

وقال "إنه لشرف كبير ان يستطيع الانسان خدمة المجتمع ومواطنيه وأن يكون ممثلاً حقيقياً لهم وان لا ينسى ماضيه".

وعبر سرباز البرزنجي عن سعادته كونه ارتدى الزي القومي الكوردي أثناء مراسم التعريف به كنائب لمحافظ لندن، مطمئنا من انه سيسعى بكل جهد ان يكون بمستوى الثقة التي ينتظرها الناس منه.

من جانبه، هنأ محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان اوميد خوشناو، سرباز البرزنجي بمناسبة انتخابه نائباً لمحافظ لندن.

وجاء في بيان لخوشناو، ورد لوكالة شفق نيوز، انه يبعث بتهانيه الحارة لسرباز البرزنجي الذي انتخب ككوردي نائبا لمحافظ لندن، متمنيا له النجاح في اداء مهامه.

وأضاف خوشناو انه كمحافظ لاربيل كان قد وجه دعوة قبل فترة لمحافظ لندن لزيارة اربيل وانه يرى بهذه المناسبة ان يوجه الدعوة البرزنجي ايضا لزيارة عاصمة اقليم كوردستان.