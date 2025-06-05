اربيل وموسكو يؤكدان على حل القضايا مع بغداد على أساس الدستور

شفق نيوز/ التقى معاون رئيس اقليم كوردستان للشؤون الخارجية فلاح مصطفى، في موسكو، اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وبحث معه العلاقات بين اربيل وبغداد والمناقشات بينهما لحل القضايا العالقة بينهما.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان مصطفى اجتمع، اليوم، في موسكو مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، مضيفا أن مباحثات الجانبين تناول الاجتماع أيضاً العلاقات بين أربيل وبغداد، والمناقشات بينهما لحل القضايا العالقة.

وفي هذا الصدد، أكد الجانبان على أهمية حل القضايا بالحوار والتفاهم على أساس الدستور، واتفقا على أن حل هذه القضايا يصب في مصلحة جميع مكونات العراق.

وناقش الجانبان أيضا الوضع في سوريا وآخر التطورات في المنطقة وقضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك.