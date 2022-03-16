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اربيل ولندن: القصف الصاروخي انتهاك سافر للسيادة العراقية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-16T19:53:21+0000
اربيل ولندن: القصف الصاروخي انتهاك سافر للسيادة العراقية

شفق نيوز/ وصف رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزيرة الدولة البريطانية لشؤون آسيا والشرق الأوسط، اليوم الاربعاء، القصف الصاروخي الذي استهدف اربيل "انتهاك سافر للسياة العراقية".

وقال اعلام حكومة كوردستان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني تلقى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزيرة الدولة لشؤون آسيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية أماندا ميلينغ.

وأوضح البيان، أنه تم خلال الاتصال الهاتفي، "التباحث حول الاعتداء الصاروخي على أربيل"، ووصفه الجانبان بأنه "انتهاك سافر للسيادة العراقية".

وسلط رئيس الحكومة الضوء على الجهود المتواصلة مع الحكومة الاتحادية لمواجهة حملات التضليل والافتراءات التي تُستخدم ذريعةً لشن الهجمات المتكررة على إقليم كوردستان، داعياً المملكة المتحدة إلى دعم أربيل وبغداد في هذا الصدد.

هذا وجددت الوزيرة ميلينغ تأكيدها على وقوف بلادها إلى جانب شعب إقليم كوردستان، كذلك أعربت عن دعمها التام لأمن واستقرار إقليم كوردستان والعراق، كذلك اتفق الجانبان للبقاء على اتصال وثيق، وفق البيان.

وفي وقت سابق دعا مسرور بارزاني، الى تشكيل لجنة من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية وايران، للوقوف على حقيقة الاتهامات التي توردها الاخيرة تجاه اربيل.

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