اربيل.. وفاة مريض بالقلب جراء القصف الإيراني

شفق نيوز/ أعلن مسؤول محلي في اربيل، يوم الاثنين، وفاة مواطن في قضاء كويسنجق شمال المحافظة جراء توقف قلبه بعد بدء القصف الإيراني.

وقال قائمقام قضاء كويسنجق طارق حيدري لوكالة شفق نيوز، إن "مواطناً من اهالي القضاء توفي بسبب توقف قلبه عن النبض بعد بدء القصف الإيراني، مبينا أن "الشخص المتوفى مدني من اهالي القضاء ويعاني من أمراض في القلب".

واشار الى ان "حصيلة القصف لغاية الآن هي مقتل شخص واصابة 8 اخرين في القصف الايراني".

وقصفت ثلاث طائرات مسيرة صباح اليوم، مقرات حزب "كوملة" الإيراني المعارض في قضاء عربت التابع لمحافظة السليمانية، بالتزامن قصف إيراني آخر نُفذ بصاروخين استهدفا مقرا للحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني في قضاء كويسنجق فضلا عن ناحية سيدكان في إدارة سوران المستقلة باربيل.

وقال وزير صحة اقليم كوردستان سامان برزنجي، إن القصف الإيراني تسبب حتى الآن بمقتل شخص وإصابة 8 آخرين نُقلو إلى المستشفى، موضحا "وجهنا المستشفيات بالدخول في حالة التأهب لتقديم المساعدات الطبية.