اربيل.. وفاة طفلة بعد 72 ساعة من هجوم الكلاب السائبة عليها

شفق نيوز/ افادت مصادر صحية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بأن الطفلة التي تعرضت لهجوم الكلاب السائبة قبل ثلاثة ايام، لقيت حتفها اليوم رغم محاولات معالجتها في المستشفى.

وعلمت وكالة شفق نيوز من مصادر صحية، ان الطفلة (تانيا شريف) البالغة من العمر ست سنوات تعرضت قبل ثلاثة ايام الى هجوم للكلاب السائبة في قرية دوسره القريبة من مدينة اربيل، الامر الذي ادى الى اصابتها بجروح بليغة نقلت على اثرها الى المستشفى.

وأضافت المصادر ان الطفلة قضت نحبها اليوم الثلاثاء رغم محاولات الفريق الطبي لانقاذها بسبب شدة اصابتها.