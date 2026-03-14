اربيل وطهران تستأنفان حركة المسافرين والتبادل التجاري عبر منفذ "حاج عمران"

شفق نيوز- أربيل

أعلنت إدارة منفذ "حاج عمران" الحدودي الدولي في محافظة أربيل، يوم السبت، استئناف حركة المسافرين والتبادل التجاري مع الجانب الإيراني، وذلك بالتنسيق مع إدارة منفذ "تامر جين" المقابل.

وذكرت إدارة المنفذ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العمل سيعود إلى طبيعته المعتادة اعتباراً من يوم غد الأحد، بعد فترة من التعليق المؤقت الذي أملته الظروف الأمنية الراهنة والنزاع القائم في المنطقة.

ويأتي هذا الإعلان مكملاً لسلسلة إجراءات بدأت منذ أيام؛ حيث كان اتحاد المصدرين والمستوردين في إقليم كوردستان قد كشف، في العاشر من آذار/ مارس الجاري، عن إعادة فتح "معظم" المنافذ الحدودية مع إيران، عقب إغلاق اضطراري فرضته حدة التوترات الإقليمية بين طهران وواشنطن وتل أبيب.