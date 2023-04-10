اربيل والسليمانية في حالة تأهب استعداداً لفيضانات محتملة ببسب غزارة الأمطار

شفق نيوز/ اعلنت الحكومتان المحليتان لأربيل والسليمانية، يوم الاثنين، حالة التأهب لمواجهة مخاطر السيول والفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولهاً في الأيام المقبلة.

وقالت محافظة أربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت اليوم اجتماعا بحضور رؤساء البلديات للتباحث بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة مخاطر الفيضانات في أربيل.

واضافت ان "محافظ اربيل اوميد خوشناو وجه جميع الجهات المعنية بالتنسيق المشترك خلال الساعات المقبلة لمواجهة اي خطر جراء الفيضانات".

بدورها أعلنت ادارة قائممقامية السليمانية عن اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة الامطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تشكيل غرفة عمليات من الدوائر الحكومية ذات العلاقة لمواجهة موجة الامطار المتوقع هطولها في الأيام القليلة المقبلة".

واشارت الى ان "الغرفة ستتخذ اجراءات استباقية وستعقد اجتماعات طارئة لمواجهة اي طارئ".

ويوم الخميس الماضي السادس من نيسان/ أبريل الجاري، قال الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، إن البلاد ستتعرض لأمطار استثنائية لم تشهدها منذ عقد التسعينيات، وذلك بدءا من منتصف الأسبوع المقبل.

من جانبها أعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، أن الإقليم على موعد مع موجة أمطار غزيرة خلال الأسبوع المقبل.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "إبتداءً من يوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة من الأسبوع المقبل تجتاح محافظات الاقليم موجة أمطار غزيرة".

واضافت ان "الموجة ستشمل جميع المناطق حيث ستكون خفيفة يوم الاثنين لكنها ستتحول إلى أمطار غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء".