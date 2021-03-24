اربيل.. نحو نصف مليون شخص زاروا الأماكن السياحية والعامة خلال أيام نوروز

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، ان قرابة نصف مليون شخص زاروا الأماكن السياحية والعامة في المحافظة خلال أيام عيد نوروز، مؤكدة حصول 4 وفيات وجرح 27 شخصا في حوادث متفرقة.

وجاء في بيان لمكتب محافظ اربيل ورد لوكالة شفق نيوز، انه بحسب الاستعدادات والخطط الخاصة التي تم اعدادها للأيام الثلاثة لعيد نوروز من قبل محافظ اربيل وغرفة عمليات المحافظة بهدف حماية الأمن والاستقرار في المدينة وسلامة أرواح المواطنين في المحافظة فقد رافقت تلك الأيام وما قبلها تدفقا للمواطنين والسياح الى المناطق السياحية وشهدت عددا من الحوادث المؤسفة ولوحظ عدم الالتزام التام بالإجراءات الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

واوضح البيان انه في الجانب السياحي فقد شهدت الأيام من 16 – 23 آذار الجاري وصول 42.772 سائحا الى المحافظة كان من بينهم 16.210 سائحا خلال الأيام الثلاثة للعيد قادمين من محافظات الوسط والجنوب العراقي، لافتا الى المجموع الكلي للمواطنين والسائحين الذين خرجوا للسياحة في المحافظة بلغ 490 ألف شخص.

أما بشأن الجانب المروري فقد اكد البيان ان الخطط ساهمت في الحد من الازدحامات الكبيرة في شوارع المحافظة ذهابا وايابا الا ماندر، لافتا الى ان ايام العيد الثلاثة شهدت حصول 7 حوادث مرورية خطيرة أسفرت عن مصرع 4 أشخاص وجرح 27 آخرين.

أما في الجانب الأمني والشرطة فقد اشار البيان الى تسجيل 92 جريمة تم الكشف عن 87 منها واعتقال مرتكبيها، مبينا ان الجرائم الخمس المتبقية ما زالت في طور التحقيق.

في جانب الدفاع المدني والحوادث فقد أكد البيان أن مديرية الدفاع المدني في اربيل سجلت 10 حالات حريق وحالة انقاذ واحدة من الغرق، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني سيطرت على جميع حالات الحريق ولم تسجل إلا حالات من الأضرار المادية دون تسجيل خسائر في الارواح او الاصابات.

وعبر البيان عن الشكر للاجهزة الامنية والخدمية والصحية في المحافظة لتفانيهم في أداء الواجبات الملقاة على عاتقهم، معربا عن الأسف بسبب عدم التزام المواطنين بالشكل المنتظر منهم في تنفيذ الإجراءات الصحية وإجراءات الوقاية والحفاظ على البيئة والأماكن العامة الأمر الذي تسبب في حصول تلوث الاماكن السياحية والعامة وزيادة في صعوبة الوضع الصحي في أربيل.