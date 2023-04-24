اربيل.. مقتل طفل في تبادل إطلاق نار بين تاجري مخدرات وقوة امنية

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي مساء الاثنين، بمقتل طفل في مواجهات مسلحة بين القوات الامنية و متهمَين اثنين باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت في منطقة (سيتاقان) وسط مدينة اربيل حيث تسبب تبادل اطلاق النار بين قوة امنية و متهَمين الى مقتل طفل على الفور"، مشيرا إلى أن "سبب الاشتباكات يعود الى ان المتهمين كان بحوزتهما مواد مخدرة وحاولت القوة الامنية القاء القبض عليهما".

واضاف ان "الطفل يُدعى (أنس سالار) ويبلغ من العمر سبعة اعوام وقد اصيب بطلقة في صدره وتوفي على اثرها فورا".