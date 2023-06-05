اربيل.. معرض تشكيلي للتوعية بحماية البيئة في يومها العالمي

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاثنين، معرضا تشكيليا بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه جرى خلال المعرض عرض العديد من اللوحات التي تعبر عن البيئة والمناظر الطبيعية في اقليم كوردستان.

واوضح ان المعرض حضره عدد من الفنانين التشكيليين والمثقفين إضافة الى جهات حكومية معنية بالشأن البيئي في اقليم كوردستان.

وقال الفنان رضوان قادر، المشارك في المعرض، لوكالة شفق نيوز، ان "هذا المعرض يضم 35 لوحة للمناظر الطبيعية الجميلة في عموم مناطق اقليم كوردستان وذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة".

وبين ان "الهدف من اقامة هذا المعرض هو توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة وزيادة المساحات الخضراء، اضافة الى التعريف بخطورة التغير المناخي وتكثيف الجهود للتقليل من تأثيراته السلبية على البيئة".