اربيل.. معاقبة 130 شركة لم تلتزم بقرار اعتماد اللغة الكوردية في لوحاتها التعريفية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ اجراءات ضد العشرات من الشركات ومحال العمل في اربيل لعدم التزامها بقرار حكومي يلزم الجميع باعتماد اللغة الكوردية في لوحاتها التعريفية الخاصة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز ، انها تتخذ الاجراءات القانونية بحق اي شركة او مكان عمل لا يلتزم بقرار حكومة اقليم كوردستان رقم 605 الصادر في 21 اذار 2023 المتضمن توجيه كتاب الى هيئة السياحة ومديرية الماء والمجاري والمديريات العامة للبلديات بلزوم اعتماد اللغة الكوردية في لوحاتها التعريفية وتم الطلب من جميع الدوائر اجراء اللازم واعلام الوزارة بنتائجها.

واشار البيان الى ان الاشهر القليلة الماضية شهدت تحذير اكثر من 600 شركة ومحل عمل تجاري بضرورة الالتزام بالقرار الحكومي وبعد منحها مدة مناسبة للاستجابة تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اكثر من 130 محلا بسبب عدم التزامها، لافتا الى انه سيتم اعمام هذا القرار والتوجيه الى جميع البلديات في الاقليم.