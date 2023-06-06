اربيل.. مصرع سائق شاحنة واعتقال 3 عصابات مخدرات تستغل "الجميلات" للترويج (صور)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مرور اربيل، يوم الثلاثاء، عن مصرع سائق شاحنة بعد سقوط مركبته في أحد الوديان، فيما ألقي القبض على ثلاث عصابات تستغل الفتيات "الجميلات" لترويج المخدرات، واعتقال شخصين نفذا جريمة قتل في الانبار.

وقال المتحدث باسم مرور اربيل، فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بعد عصر اليوم وعلى الطريق الرئيسي شقلاوة - باسرمة سبيلك، فقد سائق شاحنة السيطرة على مركبته ما ادى الى سقوطها في وادٍ".

واضاف "الحادث تسبب بمقتل سائق الشاحنة والحاق اضرار مادية جسيمة".

وفي سياق اخر، اعلنت مديرية شرطة مكافحة المواد المخدرة في اقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فرق مديرية مكافحة المخدرات وبعد جمع المعلومات والمتابعة المستمرة واتخاذ الاجراءات القانونية تمكنت يومي 4 و5 من شهر حزيران/ يونيو الجاري من القاء القبض على ثلاث عصابات للاتجار بالمواد المخدرة تتكون من عشرة متهمين.

وأضافت ان احدى هذه العصابات قامت باستخدام فتيات مراهقات لنشر وتوزيع المخدرات والايقاع باشخاص اخرين والتورط في استخدام المواد المخدرة الخطيرة.

واشارت الى انه تم فتح اوراق تحقيقية لجميع المتهمين المعتقلين، لافتا الى انهم اقروا بجرائمهم.

ولم يحدد البيان مكان تواجد المتهمين اثناء اعتقالهم.

فيما افادت مديرية اسايش اربيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بعد ورود معلومات حول شخصين مطلوبَين لدى محكمة قضاء حديثة في الانبار، هرب المتهمان الى اقليم كوردستان وسكنا في محافظة اربيل".

واضاف ان "قوات الاسايش بدأت بالتحقيق في القضية حيث تم القاء القبض على المتهمين في قرية قرب مدينة اربيل ويُدعيان (ع. أ. ب) و(ح. أ. ب) وتم ضبط مسدس بحوزتهما اثناء عملية القاء القبض"، مشيرا الى ان "المتهمَين اعترفا بارتكاب الجريمة اثناء التحقيق معهما وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما".