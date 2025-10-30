أربيل.. حريق مروع يودي بحياة عائلة كاملة حرقاً (صور)

شفق نيوز– أربيل

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوقوع حادث سير مروّع قرب جامعة نولدج في منطقة الزيتون بمدينة أربيل، أسفر عن مصرع خمس أشخاص حرقاً جميعهم من عائلة واحدة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث سير مروّع وقع في ساعة متقدمة قرب جامعة نولج، أسفر عن مصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة، إثر اصطدام عنيف بين سيارة حمل ومركبة مدنية كانت تقل العائلة.

وأوضح المصدر، أن "شدة الاصطدام تسببت باحتراق المركبتين بالكامل، ما أدى إلى وفاة جميع أفراد العائلة في مكان الحادث".

وأضاف المصدر أن "جثامين الضحايا تفحمت بالكامل ولم تُعرف هوياتهم بعد، وتم نقلها إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات اللازمة".