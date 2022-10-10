اربيل.. مساعدات غذائية إلى النازحين من القصف الإيراني

شفق نيوز/ اعلنت ادارة قضاء كويسنجق شمال اربيل، اليوم الاثنين، عن تقديم منظمات إنسانية مواداً غذائية للنازحين من القصف الإيراني داخل مخيم آزادي في مركز القضاء.

وقال قائممقام قضاء كويسنجق حاكم طارق لوكالة شفق نيوز، إن "غالبية نازحي كورد ايران يقطنون مركز كويسنجق فيما يقطن نسبة قليلة منهم في اربيل والسليمانية"، مشيرا الى ان "منظمات إنسانية مثل مؤسسة بارزاني الخيرية تقدم سلات غذائية للنازحين، فيما لم تقم أي منظمة بإصلاح أضرار مدرسة المخيم".

ونفى حاكم طارق، "زيارة أي لجنة داخلية او اجنبية مواقع القصف الايراني على مناطق كويسنجق"، موضحاً أن "المخاوف ما زالت قائمة حول تجدد القصف الايراني على مناطق كويه والذي توقف منذ فترة".

وفي وقت سابق، أعلنت إدارة قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، حدوث عمليات نزوح لأهالي قرى قريبة من منطقة القصف الإيراني على موقع لـ"حزب إيراني معارض".

وقال قائمقام القضاء، طارق حيدر، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 600 أسرة نزحت إلى مركز القضاء، ويسكنون في منازل تابعة لأهالي كويسنجق ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة".