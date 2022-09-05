اربيل..  مركز حكومي لعلاج مرضى السرطان بالمجان 

شفق نيوز/ كشف مدير مركز آوات لعلاج السرطان في مدينة اربيل، يوم الاثنين، عن استقبال مركزه عشرات الحالات المرضية يومياً لعلاجها بالمجان.

وقال بيستون سيف الدين، لوكالة شفق نيوز، إن "المركز يستقبل من 140 الى 160 مريضاً بالسرطان باليوم الواحد لتقديم العلاج لهم بالمجان"، موضحاً أن "المركز الحكومي يقدم العلاجات اللازمة لمرضى السرطان بشكل مجاني، وقد تم تقسيم الدوام الى ثلاثة اوقات للتواجد على مدار 24 ساعة".

واضاف ان "المركز يمتلك العديد من الاجهزة المتطورة اسوة بالمستشفيات الخاصة"، مشيرا الى ان "المركز ينقل المرضى إلى المستشفيات الخاصة على نفقة وزارة الصحة في حال عدم توفر العلاج بالمركز وذلك بعد العرض على لجنة طبية مختصة".