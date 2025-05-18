اربيل.. أكثر من 37 ألف طالب يستعدون لأداء الامتحانات العامة مطلع الشهر المقبل

شفق نيوز/ أعلنت محافظة أربيل، اليوم الأحد، استعداداتها لبدء امتحانات الصف الثاني عشر الإعدادي بكافة فروعه (العلمي، الأدبي، والمهني) للعام الدراسي 2024-2025، والتي من المقرر أن تنطلق مطلع شهر حزيران المقبل.

وقالت المحافظة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً عُقد، اليوم، في ديوان المحافظة برئاسة المحافظ أوميد خوشناو، وبمشاركة نائبه هيمن قادر، وإدارة تربية أربيل واللجنة الأمنية، لمناقشة التحضيرات الخاصة بالامتحانات النهائية.

وأوضح البيان أن "الامتحانات ستُجرى في 658 مركزاً امتحانياً موزعة على 8 إدارات تربية ضمن محافظة أربيل، بمشاركة 37,730 طالباً، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 27 حزيران 2025".

وأكدت إدارة المحافظة على "ضرورة توفير جميع المستلزمات الأساسية لإنجاح العملية الامتحانية، لاسيما تجهيز القاعات بالكهرباء والمولدات"، مشيدةً بجهود الكوادر التعليمية ومؤكدة أهمية التنسيق بين الجهات التربوية والأمنية لضمان سير الامتحانات بشكل منظم وآمن في المدارس الحكومية والأهلية.