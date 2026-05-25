اربيل.. قصف صاروخي يستهدف مقرات للمعارضة إيرانية

شفق نيوز- اربيل

أفاد مصدر أمني في أربيل، مساء الاثنين، بتعرض أحد مقرات المعارضة الكوردية الإيرانية في المحافظة لقصف صاروخي، أسفر عن وقوع إصابات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مقرات "سپای میللیی کوردستان" (الجيش الوطني الكوردستاني) وهو الجناح المسلح لحزب "كادحي كوردستان" الايراني المعارض، في منطقة تشامشار، قرب مخيم دارشكران، استُهدفت بهجوم صاروخي، ما أدى إلى تسجيل إصابات، دون ذكر مزيد من التفاصيل حول حجم الخسائر.

وكانت مواقع تابعة للجناح المسلح لـ"جمعية كادحي كوردستان" كانت قد تعرضت، مساء السبت الماضي، لهجوم مماثل بأربعة صواريخ في المنطقة ذاتها.