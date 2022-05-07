اربيل عن الحالة المشبته اصابتها بالنزفية: طفل رضيع جاء من بغداد

شفق نيوز/ كشفت صحة اربيل باقليم كوردستان، اليوم السبت، أن الطفل الرضيع الذي يشتبه اصابته بفيروس الحمى النزفية قدم من العاصمة العراقية بغداد.

وقال دلوفان محمد مدير عام صحة اربيل في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "لغاية الان لم نسجل اية حالة للحمى النزفية"، مبيناً "لدينا حالة للاشتباه بها عليها اعراض مشابهة للحمى النزفية وهي لطفل يبلغ من العمر عامين وتسعة اشهر وجاء من بغداد".

وأوضح "لكون الحالة قدم من منطقة انتشر فيها المرض، نحن نشك بان تكون الحالة حمى نزفية"، مؤكداً "اتخذنا كافة الاجراءات اللازمة لحين ظهور النتائج من المختبر المركزي".

وقال ايضاً: "لمكافحة الحمى النزفية هناك اكثر من وزارة معنية بمواجهة المرض منها وزارتي الصحة والزراعة"، مشيراً إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الوزارتين لمواجهة المرض".

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير صحة أربيل دلوفان محمد، إن مستشفى الأطفال استقبل، اليوم، رضيعاً بعمر عامين ونصف العام يُشتبه بإصابته بمرض الحمى النزفية، مبيناً أن أطباء مستشفى رابرين للأطفال اشتبهوا بإصابة الطفل بالمرض، وأخذوا منه عينات الدم وأرسلوها إلى المختبر العام للتأكيد من ذلك.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية يوم أمس الجمعة، تسجيل 8 وفيات وأكثر من 40 إصابة بالحمى النزفية في عموم المحافظات، نصفها في ذي قار، جنوبي البلاد.