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اربيل على موعد مع موجة امطار جديدة وتحذيرات من فيضانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-24T16:49:23+0000
اربيل على موعد مع موجة امطار جديدة وتحذيرات من فيضانات

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان، يوم الخميس، ان منخفضا جويا قادما من البحر المتوسط سيتسبب بموجة امطار في جميع مناطق الاقليم، مع احتمال حصول فيضانات في العاصمة اربيل.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان الساعات المتأخرة من ليلة اليوم الخميس ستشهد سماء اقليم كوردستان سحبا ويبدأ سقوط الامطار في المناطق الجبلية اولا.

واشار البيان الى ان صباح يوم غد الجمعة من ساعاته الاولى لغاية الظهر ستسقط زخات من المطر تصاحبها احيانا زوابع رعدية في جميع مناطق الاقليم، مبينا ان تأثيرات الامطار ستستمر ليوم السبت المقبل وستستمر بشكل اكبر في المناطق الجبلية.

ووفقا لتوقعات المديرية فان درجات الحرارة في تلك الاثناء ستنخفض ما بين 2-3 درجات وستزداد سرعة الرياح لتبلغ 40 كم في الساعة.

وحذر البيان من ان مدينة اربيل ستشهد ارتفاع مناسيب المياه اثناء سقوط الامطار في ساعات الفجر الاولى من الساعة الرابعة فجرا الى الساعة السابعة صباحا من يوم الجمعة خصوصا في مناطق شمال وشمال غرب مدينة اربيل.

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