اربيل.. شجار بالاسلحة البيضاء على بئر ماء والشرطة تعتقل سبعة اشخاص (فيديو)

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال سبعة أشخاص اشتركوا في شجار حول بئر ماء تسبب بجرح عدد من الأشخاص بالأسلحة البيضاء.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ان شهد مجمع كاوه التابع لقضاء قوشتبه شجارا ومصادمات بين عائلتين، توجهت مفارز المديرية على الفور إلى مكان الحادث.

واضاف البيان ان التحقيقات اظهرت ان العائلتين اختلفتا على بئر ماء وتطور الأمر إلى شجار ومصادمات وتضارب بالسكاكين والسواطير تسبب بجرح عدد من الأشخاص من الطرفين.

وتابع البيان ان قوات الشرطة قامت إثر ذلك باعتقال سبعة اشخاص بتهمة التورط في اثارة المشكلة، مؤكدا انه بامر من قاضي التحقيق تم اعتقال المتهمين ويعاني اثنين منهم من جروح بليغة وهم الان تحت العناية الطبية والامنية المشددة.