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أربيل ممتعضة من زيادة إقامة مراسم العزاء والحشود بالمستشفيات وتحذر السكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-30T15:10:38+0000
أربيل ممتعضة من زيادة إقامة مراسم العزاء والحشود بالمستشفيات وتحذر السكان

شفق نيوز/ أشّرت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الجمعة زيادة في إقامة مراسم العزاء جراء تصاعد عدد الوفيات بفيروس كورونا بعد انتشار الموجة الجديدة للوباء.

وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "للأسف بسبب التصاعد الكبير لأعداد الوفيات بهذا الفيروس فإن بعضا من المواطنين لم يلتزموا بقرار اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا وعملوا خلافه".

وأكد البيان على ضرورة الالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة وعدم مراعاة التدابير الوقائية، مشددة على أن أي مواطن يقيم مراسم للعزاء سواء في الأزقة أو القاعة، أو البيت، أو ينصب سرادق أو في الحدائق وأي اماكن أُخرى فإن العزاء سيتم اغلاقه من قبل الشرطة مع معاقبة مقيميه.

وأعرب البيان عن أسفه بأن الوضع الصحي يمرُّ بمنحى خطير، وأن معدل الإصابات بالسلالة الجديدة للفيروس في تزايد ولهذا السبب يقصد عدد كبير من اقرباء، وافراد أُسر المصابين المستشفيات لزيارة مرضاهم ويمكثون معهم، ويحتشدون امام المستشفيات الخاصة بعلاج الوباء، ويتسببون بحدوث ازدحام شديد الامر الذي يؤدي أيضا إلى زيادة عدد المصابين، وتفشي الجائحة.

وحذر البيان سكان المحافظة بأن زيارة المصابين والمكوث معهم وإحداث الزخم داخل المستشفيات يُمنع منعا باتاً، وأي شخص أو جهة لا تلتزم سيتخذ بحقها الإجراءات القانوين.

وتابع البيان "قد صدرت الأوامر إلى قوى الأمن الداخلي كافة (الآسايش، والشرطة، والزيرفاني، والبيشمركة، وشرطة المرور) بالاستعداد في تنفيذ هذه القرارات، والتي تشمل قائممقاميات محافظة أربيل".

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