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اربيل توجه نداءً عاجلاً إلى أصحاب بيوت التجاوز

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-12T07:52:41+0000
اربيل توجه نداءً عاجلاً إلى أصحاب بيوت التجاوز

شفق نيوز/ دعت اللجنة العليا في الحكومة المحلية بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الأحد أصحاب الأراضي، وبيوت التجاوز إلى الأسرع في ترويج معاملات تمليكها.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، "نسترعي انتباه أصحاب بيوت التجاوز ضمن حدود بلديات المحافظة بأنه بعد تعديل قانون تمليك أراضي التجاوز من قبل برلمان كوردستان بموجب القانون رقم (7) للعام 2021 شرعت لجاننا في الأقضية والنواحي بالعمل في هذا الإطار".

وأضاف البيان "لذا يتعين على المواطنين زيارة اللجان في أقرب وقت ممكن لتقديم طلب الموافقة على التمليك بسبب وضع فترة محددة لذلك وخلافه فإنه لن يكون لهم حق في التمليك".

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