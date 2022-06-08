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اربيل تنفي وجود حاملي فيروس الايدز: ليس هناك اي مصدر لتسجيله

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T20:13:13+0000
اربيل تنفي وجود حاملي فيروس الايدز: ليس هناك اي مصدر لتسجيله

شفق نيوز/ نفت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان ، اليوم الاربعاء، ماتردد عن وجود عدد من حاملي فيروس "الايدز" في مدينة اربيل، مشددة على عدم وجود أي مصدر لتسجيل الاصابات بهذا الفيروس في الاقليم.

وقال المتحدث باسم الوزارة اسو حويزي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خبر تسجيل عدد من المصابين بفيروس الايدز بعيد عن الحقيقة، وليس له اي اساس من الصحة"، مشدداً على انها "محظ دعايات".

وأكد أنه "يجب ان لا تقوم اية مؤسسة اعلامية بنشر مثل هذه الاخبار من دون الحصول علي الاطمئنان من وزارة الصحة"، محذراً أنها "ستصبح سببا لخلق القلق والفوضى".

وأضاف أن "تحديد وتسجيل حاملي فايروس HIV (ايدز) له اجراءات خاصة به"، مؤكداً أن "المختبرات الصحية العامة الحكومية لوحدها باستطاعتها اثبات ذلك بعد ان تحدد الاجراءات الخاصة".

 

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