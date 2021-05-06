اربيل تلغي حظر تجوال العيد وفق ضوابط

شفق نيوز/ قررت غرفة عمليات أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، إلغاء قرار حظر التجوال الشامل خلال أيام عيد الفطر.

ويأتي القرار بعد أن أعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، اعادة النظر في قرار حظر التجوال خلال أيام عيد الفطر، وذلك بعد قرار سابق بفرض حظر شامل خلال العيد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأعطت داخلية الإقليم الصلاحية للمحافظات والإدارات المستقلة باتخاذ ما يلزم لتطبيق الإجراءات الوقائية بخصوص الحظر بأن يكون شاملا أو محدودا حسب الوضع الصحي.

وعلى إثر ذلك اجتمعت غرفة العمليات الخاصة في محافظة اربيل، وقررت جعل تنقل الأهالي في أيام العيد اعتياديا مع الالتزام بالاجراءات الوقائية.

وذكرت غرفة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه تقرر ايضاً، منع أي تجمع في الأماكن العامة والسياحية.

وفيما يخص صلاة العيد، أفادت بالسماح به في حدود محافظة اربيل، ودعت رجال الدين للقيام بواجبهم في توعية المواطنين على الإجراءات الوقائية.

ويفرض العراق، منذ اكثر من شهر، إجراءات لاحتواء تصاعد إصابات "كورونا"، بينها حظر تجوال جزئي وتعليق دوام المدارس والأنشطة الرياضية.

كما قررت الحكومة العراقية، فرض حظر تجوال شامل لعشرة أيام، من 12 حتى 22 مايو الجاري.