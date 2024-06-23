اربيل تكشف عن قطع اثرية نادرة تعود لـ 4500 سنة..  صور

شفق نيوز/ عرضت مديرية الآثار والتراث في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاحد، نتائج عمليات التنقيب عن الآثار التي أجريت في موقع أثري ضمن المحافظة خلال العام الجاري 2024.

وقال مدير آثار اربيل نادر بابكر في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "14 فريقاً أجنبياً متخصصاً بالتنقيب عن الآثار يعمل في محافظة أربيل للبحث عن الآثار وذلك لتحديد أسلوب الحياة في العصور القديمة من الناحية الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية".

وأضاف، أن "عمليات التنقيب أظهرت أن هناك انتقالة حصلت من حياة القرى إلى التمدن قبل 4500 سنة في سهل اربيل، وهذا يدل على قدم الحضارة في اقليم كوردستان".

وتابع ان "الفريق الأجنبي الذي يعمل منذ العام 2022 في موقع (متراب) في ناحية شمامك ضمن محافظة اربيل عرض الآثار التي عثر عليها بعد التنقيب خلال عام 2024 ".