سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أربيل تكشف معلومات جديدة عن حادثة الاعتداء على السائحين واصابة شرطة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-02T11:18:52+0000
أربيل تكشف معلومات جديدة عن حادثة الاعتداء على السائحين واصابة شرطة

اربيل تكشف اصابة عناصر من الشرطة بينهم ضابط بحادثة السائحين وتبعث تطمينات

related

صور .. إصابة موظفين واضرار فادحة بمستشفى في أربيل باعتداء ذوي متوفٍ بكورونا

Date: 2020-12-02 09:43:42
صور .. إصابة موظفين واضرار فادحة بمستشفى في أربيل باعتداء ذوي متوفٍ بكورونا

مرور اربيل تعلن خبرا سارا بشأن غرامات لوحات التسجيل المؤقت

Date: 2020-08-11 09:23:24
مرور اربيل تعلن خبرا سارا بشأن غرامات لوحات التسجيل المؤقت

اربيل تواجه كورونا باربع مستشفيات: شفاء 20 إصابة من أصل 138

Date: 2020-04-07 12:09:20
اربيل تواجه كورونا باربع مستشفيات: شفاء 20 إصابة من أصل 138

حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل

Date: 2020-11-03 14:26:15
حادث تصادم مروّع بين 9 سيارات داخل نفق في أربيل

وفاة نزيل ثانٍ مضرب عن الطعام بسجن في اربيل

Date: 2020-07-24 15:12:49
وفاة نزيل ثانٍ مضرب عن الطعام بسجن في اربيل

صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

Date: 2020-05-02 11:01:56
صحة كوردستان تعلن تسجيل 6 اصابات جديدة بكورونا في اربيل

الادعاء العام التركي يفتح تحقيقا بحادثة الاعتداء على السائحين من اقليم كوردستان

Date: 2019-07-22 09:00:27
الادعاء العام التركي يفتح تحقيقا بحادثة الاعتداء على السائحين من اقليم كوردستان

بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة

Date: 2019-11-23 17:35:51
بارزاني لبنس: نرغب بتطوير العلاقات مع امريكا وان تشمل المجالات كافة