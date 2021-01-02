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أربيل تكشف معلومات جديدة عن حادثة الاعتداء على السائحين واصابة شرطة
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-01-02T11:18:52+0000
اربيل تكشف اصابة عناصر من الشرطة بينهم ضابط بحادثة السائحين وتبعث تطمينات
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