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اربيل تكرر طلبا إلى بغداد بشأن تعويضات الفيضانات

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-22T09:38:37+0000
اربيل تكرر طلبا إلى بغداد بشأن تعويضات الفيضانات

شفق نيوز/ كرر رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو يوم السبت طلبه إلى الحكومة الاتحادية بتعديل المبلغ المخصص للمتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق بالمحافظة نهاية العام الماضي.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين اليوم، ان التبرعات لمتضرري الفيضان الأخير مستمرة

ونوه إلى أن التعويضات لمتضرري فيضان 30 - 10 - 2021 قد تم استكمالها، أما فيما يتعلق بفيضان 17 - 12- 2021 ، فإنه بحسب حملة التبرعات التي تم الإعلان عنها لم نصل الى ذلك المستوى الذي يمكننا من تعويض المتضررين على لأن الأضرار كبيرة للغاية".

كما قال المحافظ ايضا: ان الحكومة العراقية قررت تخصيص ملياري دينار من ميزانية الطوارئ لإقليم كوردستان، ونحن بدورنا رفضنا تسلم المبلغ لأن الأضرار كبيرة.

وتابع بالقول "مرة أخرى ندعو الحكومة العراقية الى تعديل قرارها، وان تعوض المتضررين بشكل جيد، وبما يتلاءم مع حجم الأضرار".

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