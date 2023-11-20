اربيل تقيم مؤتمراً خاصاً عن "ثقافة استخدام الأدوية" وتطلق تحذيراً (صور)

شفق نيوز/ أقامت مديرية صحة اربيل، يوم الاثنين، مؤتمراً خاصاً عن "ثقافة استخدام الأدوية" في إقليم كوردستان والعراق.

وشارك في المؤتمر أكثر من 200 خبير باستخدام الأدوية من العراق ودول الجوار ودول اوروبية.

وقال أحمد ناجي أحد المشاركين في المؤتمر، لوكالة شفق نيوز، إن "ثقافة استخدام الأدوية في الشرق الاوسط وخصوصا في العراق تعد مشكلة كبيرة".

وأضاف أن "اغلب المواطنين يستخدمون بعض الأدوية بدون وصفات الأطباء وهذا يشكل خطراً على حياتهم وخطراً على المجتمع لان ذلك فيه مضاعفات في مراحل متقدمة".

وأعرب ناجي عن أمله أن يخرج المؤتمر بتوصيات لوزارة الصحة واقليم كوردستان وشركات الادوية.