اربيل تقرر منح رخص البناء للأراضي "الصندوقية"

شفق نيوز/ قررت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم السبت، السماح بمنح رخص البناء لاصحاب الاراضي "الصندوقية".

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم في المحافظة بحضور رؤساء البلديات.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بهدف حل مشاكل المواطنين محدودي الدخل ومشاكل السكن تقرر السماح لاصحاب الاراضي الصندوقية في حدود المحافظة بالبناء ومنحهم الرخصة لذلك".

ودعت المحافظة اصحاب هذه الاراضي الى مراجعة القائممقاميات في حدود سكنهم وتقديم طلب منح رخصة البناء حيث سيتم الموافقة على طلباتهم بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.

والاراضي "الصندوقية "هي قطعة ارضٍ التي تقع بين ثلاثة بيوت وقد منعت المحافظة البناء عليها بسبب مشاكل تخص الملكية.