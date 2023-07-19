شفق نيوز/ قررت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تحويل ناحيتي حرير وباسرمة الى قضاءين، مبينة ان القرار جاء بعد توصية من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بغية تقديم خدمات افضل لمواطني المنطقة.

وجاء في بيان لاعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، ان القرار جاء بتوصية من رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومن اجل تقديم خدمات اكثر للمواطنين وايصال المشاريع الخدمية وعجلة الاعمار بشكل افضل لمختلف المناطق وتمشية الاعمال والشؤون الادارية للمواطنين في الدوائر الحكومية.

واضاف البيان انه بعد قرار زيادة اقضية بيرمام وعنكاوه وقوشتبة في حدود محافظة اربيل، تقرر تحويل ناحيتي حرير وباسرمة الى قضاءين.

ولفت الى إن الإجراءات الادارية والقانونية لاتمام هذه العملية ستجري في اسرع وقت ممكن.