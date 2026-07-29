اربيل تقرر اعتماد البطاقة الوطنية فقط بإنجاز جميع معاملات العقارات في اقليم كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إصدار تعميم يقضي باعتماد البطاقة الوطنية حصراً في إنجاز جميع معاملات العقارات لدى مديريات التسجيل العقاري في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن جميع معاملات التسجيل العقاري في مختلف مديريات التسجيل العقاري في الإقليم سيتم إنجازها حصراً باستخدام البطاقة الوطنية، ولن تُنجز أي معاملة في حال عدم إبرازها.

ودعت الوزارة، نقابة محامي كوردستان، إلى جانب المؤسسات ووسائل الإعلام، إلى "التعاون في توعية المحامين والمواطنين بمضمون هذا التعميم، والتأكيد على ضرورة اصطحاب البطاقة الوطنية عند مراجعة مديريات التسجيل العقاري، لضمان إنجاز معاملاتهم وفق الإجراءات المعتمدة".

وأشارت إلى أن التعميم يأتي "في إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية حقوقهم وصون ملكية الأراضي والعقارات".