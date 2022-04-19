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اربيل تفكك عصابة تتاجر بأموال ربوية أودعتها في بنك دولة عربية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-19T10:40:11+0000
اربيل تفكك عصابة تتاجر بأموال ربوية أودعتها في بنك دولة عربية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تفكيك عصابة نصب واحتيال تمكنت من جمع أكثر من نصف مليون دولار أمريكي من أناس خدعتهم بفوائد مالية ربوية.

وقال المتحدث باسم مديرية الشرطة هوكر عزيز في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، ان هذه العصابة قامت بتحويل أكثر من 600 الف دولار تم استحصالها من عدة اشخاص في اربيل الى بنك احدى الدول العربية، مبينا أن الهدف من هذه العملية استحصال مبالغ ربوية شهرية، ولكن أولئك الأشخاص الذين دفعوا تلك المبالغ لم يتقاضوا لا الأرباح الربوية ولا أموالهم.

ونوه إلى ان القائمين على هذه العملية يشكلون عصابة مؤلفة من خمسة أفراد أحدهم يتواجد في اربيل والباقي في مناطق وسط وجنوب العراق وخارج البلاد ايضا.

كما اشار المقدم عزيز إلى ان قوات الشرطة تمكنت من القاء القبض على هذا الشخص المتورط مع اولئك المتهمين، وهو من سكنة اربيل وتمكنا من القبض عليه بالجرم المشهود، و خلال تحويله المبلغ المذكور مع ضبط الوصولات التي كانت بحوزته.

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