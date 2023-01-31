اربيل تفعل الطيران المدني في خطة البحث عن الطفل "ايوب" (صور)

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تدخل الطيران المدني في حملة البحث عن الطفل "أيوب" المفقود منذ ثمانية أيام.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "فرق الطيران والاسايش ووحدة الكلاب K9 التابعة لقوات البيشمركة وفرق الدفاع المدني، تكثف من حملات البحث عن الطفل ايوب، وقامت باصطحاب والد الطفل بالمروحية خلال عملية البحث".

واضافت "جرت عملية البحث في الأماكن التي من المحتمل أن يكون متواجدا فيها الطفل".

وكان الطفل أيوب البالغ من العمر 13 عاما قد فُقد أثره قبل ثمانية ايام في منطقة "قربو" القريب من شارع 150 في اربيل.

ورافق فريق وكالة شفق نيوز فرق الدفاع المدني في جزء من عمليات البحث قبل أيام حيث لم يتم الوصول الى اي اثر للطفل حتى الآن.