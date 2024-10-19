اربيل تفرض إجازة مؤقتة على العاملين بالقطاع الخاص يوم الاقتراع العام

شفق نيوز/ وجهت محافظة اربيل يوم السبت جميع الشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص بمنح اجازة مؤقتة للموظفين يوم الاقتراع العام .

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "خلال يوم الاقتراع العام ولان التصويت هو حق للجميع ، تقرر توجيه الشركات وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص منح اجازة مؤقتة لمدة ساعتين لموظفيها للذهاب و المشاركة في الانتخابات وممارسة هذا الحق".

واضافت انه "في يوم الاقتراع ستكون جميع الشوارع والسيطرات في حدود محافظة اربيل مفتوحة".

وأعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم أمس الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي اليوم السبت وغدا الأحد بالتزامن مع إجراء انتخابات برلمان كوردستان العراق بدورته السادسة.