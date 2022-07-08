اربيل تغلق 14 محطة وقود تبيع "البنزين الرديء"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، اليوم الجمعة، انها اغلقت 14 محطة وقود خلال الأسبوع الماضي، لبيعها "البنزين سيء الجودة" للمواطنين.

جاء ذلك في بيان للمحافظة، ورد الى وكالة شفق نيوز، واضاف، أن اربيل اغلقت لغاية الآن 136 محطة في مختلف مناطق المحافظة بسبب مخالفتهم شروط جودة البنزين التي وضعتها حكومة الإقليم.

وتؤكد دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، أن وزارة الثروات الطبيعية توفر البنزين مباشرة للمواطنين بالسعر المدعوم ، واشارت الى انها تنفق شهريا 31 مليون دولار لدعم أسعار الوقود.

واتخذت حكومة كوردستان، حزمة اجراءات للتحكم باسعار البنزين وجودته بينها رفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته.