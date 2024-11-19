اربيل تغلق مطعم "اكلة كوردستان": اسعاره خيالية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل يوم الثلاثاء، اغلاق مطعم كان يروج لبيع وجبة طعام بأسعار خيالية.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة حول مطعم يروج لبيع طبق طعام بسعر خيالي، قامت السلطات بإغلاق المطعم لعدم الالتزام بالتعليمات".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمطعم في اربيل يروج لبيع وجبة طعام بسعر 130 مليون دينار ما يعادل 87 الف دولار حيث أن الوجبة تحمل اسم "كوردستان" وكان يجب على الشخص الذي يأكلها أن يقدم سيرته الذاتية ليتم تحضير الوجبة له في طقوس مختلفة ومن صحون وملاعق ذهبية واقمشة من حرير.