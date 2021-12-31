اربيل تغلق طرقاً حيوية ومناطق داخل المدينة أمام حركة العجلات ليلة رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في محافظة اربيل يوم الجمعة عن إغلاق بعض الطرق الحيوية أمام حركة العجلات داخل مركز المحافظة تحسبا من احتمال حصول ازدحامات خانقة.

وقال المتحدث باسم المرور المقدم فاضل حاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي انتباه سائقي العجلات كافة، والمواطنين في مدينة أربيل بأنه نظراً لإحتمال حصول تجمعات وحشود للناس في بعض الشوارع والأماكن العامة بمناسبة العام الجديد فإنه من الساعة السابعة مساء ولغاية ساعات متأخرة من الليل سيتم اغلاق بعض الشوارع بشكل تام امام حركة مرور العجلات باستثناء السير على الأقدام، وهي كالاتي:

1/تقاطع الإسكان من شارع 60 متراً وإلى حديقة "بروسك".

2/تقاطع "گەل" باتجاه داخل مركز السوق.

3/تقاطع "ميديا" باتجاه داخل مركز السوق.

4/ تقاطع المحافظة باتجاه داخل السوق.

5/نهاية شارع الحمراء.

6/شارع 100 متر القسم المؤدي إلى "فاملي مول" على طريق "شقلاوة" سيتم اغلاق جانب واحد فقط، والطريق إلى شقلاوة سيكون مفتوحا من جانب طريق كويه.

وأكد أنه لن تقام احتفالات رسمية بمناسبة العام الجديد وهذا الإجراءات تم اتخاذها تحسبا لحصول تجمعات للناس.