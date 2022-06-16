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اربيل تغلق العشرات من محطات الوقود لتلاعبها بنوعية البنزين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-16T16:55:43+0000
اربيل تغلق العشرات من محطات الوقود لتلاعبها بنوعية البنزين

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن اغلاق قرابة 26 محطة تعبئة الوقود لتلاعبها بالمواصفات القياسية ورداءة نوعية البنزين الذي تقوم بتجهيزه.

وجاء في بيان لاعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انه بسبب رداءة البنزين الذي تقوم بعض المحطات ببيعه للمواطنين، وكذلك التلاعب بمواصفاته، قامت لجنة التفتيش والرقابة التابعة لمديرية النفط والغاز والمعادن في اربيل خلال هذا الاسبوع باغلاق ٢٦ محطة في إربيل ومحيطها، واتخاذ الاجراءات القانونية بحق أصحابها.

واوضح البيان ان مجموع المحطات المخالفة التي تم اغلاقها منذ بداية الشهر الجاري وصل الى ٧٦ محطة، من بينها سبع محطات بسبب تكرار المخالفة وبيع البنزين الرديء والتلاعب بالنوعية.

وأضاف ان المحطات المخالفة، هي محطة ئارمان في كوركوسك، ومحطة روفا في شارع ١٠٠م قرب مدرسة احمدي خاني، ومحطة طيراوا في الشارع المزدوج الاتجاه في بحركة، ومحطة هبوا/ طيراوا قرب البان عشتار، ومحطة مان في شارع الكورنيش، ومحطة سبلندر في شارع الحديد والخشب، واخيرا محطة باران على طريق خبات - اربيل.

وطمأن البيان المواطنين في اربيل ان فرق لجنة تفتيش ومراقبة المحطات ستستمر في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص وصاحب محطة يقوم ببيع البنزين الرديء او يتلاعب بنوعيته.

وطالب البيان المواطنين ابلاغ قائمقامية مركز اربيل عند ملاحظة اية مخالفة او بيع البنزين الرديء للمواطنين باسرع وقت.

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