اربيل تعيد أنبوب مشروع ماء الإفراز الثالث للخدمة وتخصيص أموال لاستبداله

شفق نيوز/ اعلنت مديرية ماء اربيل، يوم الأحد، عن إعادة أنبوب مشروع ماء الأفراز الثالث إلى الخدمة.

وقال مدير ماء اربيل زردشت عبدالخالق لوكالة شفق نيوز إنه "بعد جهود من فرق الصيانة تمكنا من إصلاح الكسر الذي حصل في انبوب الماء واعادته الى الخدمة".

وأضاف أن "كثرة الكسور التي تحدث في الانبوب تعود الى رداءة جودته لانه اصبح قديما" مشيرا الى ان "حكومة الاقليم خصصت ميزانية لتغيير هذه الأنابيب و إستبدالها بأنابيب احدث".

وانكسر الأنبوب الناقل لمياه مشروع الإفراز الثالث في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان أمس السبت، وبهذا يتخطى عدد كسر هذا الأنبوب 20 مرة خلال ستة أشهر.

ويقع خط أنابيب مشروع الإفراز الثالث في شمال مدينة أربيل ويؤمن حوالي 40 بالمئة من مياه الاسالة للأحياء الشمالية والغربية من المدينة.

ويغذي الأنبوب الأحياء والمناطق الممتدة على طريق 60 مترا وصولا الى حي 5 حصاروك والمناطق المجاورة لها.