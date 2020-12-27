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اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-27T17:17:10+0000
اربيل تعلن قرارات جديدة تخص وباء كورونا

شفق نيوز/ اعلنت غرفة العمليات في محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان، الأحد، حزمة قرارات جديدة تخص وباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، انها عقدت مساء الأحد، اجتماعاً باشراف محافظ اربيل بالوكالة هيمن قادر وبحضور رئيس مجلس محافظة اربيل المهندس علي رشيد وجميع أعضاء غرفة العمليات لمواجهة فيروس كورونا، في ديوان المحافظة وأصدر عددا من القرارات الجديدة.

وأعلنت الغرفة منع الاحتفال برأس السنة الجديدة، محذرة من ان اي مكان او فندق او كافيتيريا او مطعم او ناد ليلي او ناد رياضي والمراكز الاجتماعية والمولات واي اماكن اخرى مشابهة تقوم بالتحضيرات لاقامة الاحتفال برأس السنة فانها ستواجه بالاجراءات القانونية وفقا للبيان رقم 57 لسنة 2020 الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان.

وطالبت الغرفة بحسب البيان، المواطنين في حدود محافظة اربيل الالتزام بالتعليمات الصحية باقصى درجات الاحساس بالمسؤولية في ظل هذه الاوضاع من اجل سلامتهم واعزائهم وان يلتزموا بإجراءات الوقاية من الفيروس وخصوصا لبس الكمامات وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، محذرا المخالفين بمواجهة الإجراءات القانونية.

وطالب البيان جميع الأماكن المفتوحة (المولات والماركات والاماكن التجارية والاسواق والمطاعم) تطبيق جميع الشروط الصحية والإجراءات الوقائية من قبيل (لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي وعدم خلق الازدحامات ووضع علامات لطوابير المواطنين على الارض وخصوصا عند المحاسب (الكاشير) في المولات والماركات واستقبالات الفنادق والموتيلات)، محذرا اي مكان لايلتزم بهذه التعليمات من لبس الكمامات فان لجنة القائممقاميات والفرق الصحية والبلدية ورقابة الأسواق والقوات الامنية مكلفة باغلاق ذلك المكان فورا.

ودعا البيان جميع السائقين (الاجرة والخصوصي والباص والميني باص) الى الالتزام بالتعليمات الصحية هم والركاب وذلك بلبس الكمامات، محذرا المخالفين، فإن شرطة المرور تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالغرامة وحجز المركبة.

واشار الى ان الاماكن الاتية تبقى مغلقة (قاعات الاعراس، جميع انواع التجمعات والمؤتمرات والاجتماعات)، كما منع البيان اقامة مراسم العزاء في (القاعات والمنازل وفي الخيم) ومراسم زيارة القبور، لافتا الى ان مراكز الشرطة ومختاري المحلات مسؤولون عن اي شخص لا يلتزم بالتعليمات وفقا للبيان 57 لسنة 2020 لوزارة الداخلية في حكومة الاقليم في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

والزم البيان جميع موظفي الدوائر لبس الكمامات أثناء الدوام وبعكسه ستتخذ الاجراءات القانونية بحقهم ولا يجوز لأي مواطن ومراجع الدخول الى الدوائر لتمشية معاملاتهم من دون لبس الكمامة، محذرا من معاقبة مسؤول الدائرة وفقا للإجراءات القانونية.

 

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