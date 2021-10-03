سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اربيل تعلن عودة اسعار غاز الطهي الى طبيعتها وتحذر مستغلي الفرصة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-03T14:04:45+0000
اربيل تعلن عودة اسعار غاز الطهي الى طبيعتها وتحذر مستغلي الفرصة

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن اسباباً فنية ادت لنقص في كمية غاز الطهي المنزلي خلال الفترة الماضية الامر الذي دفع البعض استغلال الفرصة ورفع الاسعار.

وقال مكتب المحافظ اوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الايام القليلة الماضية شهدت انخفاضاً في كمية غاز الطهي المنزلي الواصلة الى المدينة بسبب مشكلة فنية"، مبيناً أن هذا الأمر "ادى لعدم كفاية الكمية الواصلة للاحتياج المنزلي من الغاز في حدود المحافظة".

وأوضح أن "بعض الاشخاص استغلوا الفرصة وقاموا برفع اسعار الغاز المنزلي الى حدٍ ما"، مطمئناً المواطنين في حدود المحافظة بأنه "تم تلافي المشكلة".

وأشار خوشناو إلى أن "الكميات الواصلة من الغاز باتت كافية"، موضحاً أن "سعر القنينة الواحدة من الغاز الحكومي لاتتجاوز الثمانية الآف وخمسمائة دينار".

وحذر محافظ اربيل، "الاشخاص والجهات من رفع الاسعار بأنهم سيواجهون اجراءات قانونية ويعاقبون".

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، قد عزا في وقت سابق، اليوم،  اسباب النقص الحاصل لمادة غاز الطهي في إقليم كوردستان إلى التزام الشركة المنتجة بتصديرها إلى دولة أخرى.

ومنذ قرابة أسبوع لوحظت شحة في مادة الغاز في مناطق ومدن الاقليم، بينما ارتفع السعر من 8500 دينار عراقي إلى 12000 دينار.

واضاف خوشناو "تحدثنا مع وزارة الثروات الطبيعية ولن نسمح ان ترسل هذه الشركة الغاز الى دولة اخرى في ظل النقص الحاصل لدينا، مشيرا إلى أن أزمة الغاز "سيتم حلها خلال اليومين المقبلين".

related

اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها

Date: 2021-03-28 19:04:22
اربيل تشدد الإجراءات الوقائية وتطلق يد الاجهزة الامنية لتطبيقها

الحكومة المحلية تكشف تفاصيل قرار الحظر الجزئي وتعطيل الدوام الرسمي في اربيل

Date: 2020-06-25 14:25:00
الحكومة المحلية تكشف تفاصيل قرار الحظر الجزئي وتعطيل الدوام الرسمي في اربيل

كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً

Date: 2019-10-22 19:32:26
كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً

في محطته الرابعة .. البابا يصل عاصمة إقليم كوردستان ونيجيرفان بارزاني في إستقباله

Date: 2021-03-07 05:13:50
في محطته الرابعة .. البابا يصل عاصمة إقليم كوردستان ونيجيرفان بارزاني في إستقباله

اربيل تصدر عددا من القرارات والتعليمات الجديدة لمواجهة كورونا المتحول

Date: 2021-02-24 16:56:01
اربيل تصدر عددا من القرارات والتعليمات الجديدة لمواجهة كورونا المتحول

بالفيديو.. كوردستان تحبط هجمات "خطرة" وشيكة لداعش في أربيل

Date: 2021-07-13 17:49:39
بالفيديو.. كوردستان تحبط هجمات "خطرة" وشيكة لداعش في أربيل

اربيل لساكنيها: من يخرج لن يُسمح له بالعودة

Date: 2020-03-22 14:00:15
اربيل لساكنيها: من يخرج لن يُسمح له بالعودة

فيديو.. مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار منزل في أربيل

Date: 2021-06-09 12:18:42
فيديو.. مقتل شخص وإصابة آخر بانفجار منزل في أربيل