اربيل تعلن عودة اسعار غاز الطهي الى طبيعتها وتحذر مستغلي الفرصة

شفق نيوز/ أعلن محافظ اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، أن اسباباً فنية ادت لنقص في كمية غاز الطهي المنزلي خلال الفترة الماضية الامر الذي دفع البعض استغلال الفرصة ورفع الاسعار.

وقال مكتب المحافظ اوميد خوشناو، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الايام القليلة الماضية شهدت انخفاضاً في كمية غاز الطهي المنزلي الواصلة الى المدينة بسبب مشكلة فنية"، مبيناً أن هذا الأمر "ادى لعدم كفاية الكمية الواصلة للاحتياج المنزلي من الغاز في حدود المحافظة".

وأوضح أن "بعض الاشخاص استغلوا الفرصة وقاموا برفع اسعار الغاز المنزلي الى حدٍ ما"، مطمئناً المواطنين في حدود المحافظة بأنه "تم تلافي المشكلة".

وأشار خوشناو إلى أن "الكميات الواصلة من الغاز باتت كافية"، موضحاً أن "سعر القنينة الواحدة من الغاز الحكومي لاتتجاوز الثمانية الآف وخمسمائة دينار".

وحذر محافظ اربيل، "الاشخاص والجهات من رفع الاسعار بأنهم سيواجهون اجراءات قانونية ويعاقبون".

وكان رئيس الحكومة المحلية في محافظة اربيل أوميد خوشناو، قد عزا في وقت سابق، اليوم، اسباب النقص الحاصل لمادة غاز الطهي في إقليم كوردستان إلى التزام الشركة المنتجة بتصديرها إلى دولة أخرى.

ومنذ قرابة أسبوع لوحظت شحة في مادة الغاز في مناطق ومدن الاقليم، بينما ارتفع السعر من 8500 دينار عراقي إلى 12000 دينار.

واضاف خوشناو "تحدثنا مع وزارة الثروات الطبيعية ولن نسمح ان ترسل هذه الشركة الغاز الى دولة اخرى في ظل النقص الحاصل لدينا، مشيرا إلى أن أزمة الغاز "سيتم حلها خلال اليومين المقبلين".