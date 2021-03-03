اربيل تعلن عن غلق حدودها مع باقي المحافظات العراقية

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن غلق حدودها ومعابرها مع المحافظات العراقية الاخرى اعتبارا من منتصف هذه الليلة ولمدة ثلاثة ايام.

وجاء في بيان لاعلام المحافظة ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع المواطنين بإغلاق جميع المعابر التابعة للمحافظة مع المحافظات العراقية الاخرى في الوسط والجنوب اعتبارا من الساعة 12 منتصف هذه الليلة.

واستثنى البيان حركة مرور الوفود الحكومية الرسمية والدبلوماسية والتحالف ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات، مبينا ان هذا القرار لا يشمل حركة مرور مواطني المحافظات الاخرى في اقليم كوردستان من والى اربيل.

وكانت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان أصدرت أمس الثلاثاء حزمة من الإجراءات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا المتحور من بينها إغلاق بعض الأماكن وبشكل جزئي.

وامر البيان باغلاق حدود اقليم كوردستان مع المحافظات العراقية الاخرى في أيام الخميس والجمعة والسبت منذ الخامس الى السابع من آذار الجاري عدا مرور الوفود الرسمية الحكومية والدبلوماسية والتحالف الدولي ووكالات الامم المتحدة والمنظمات.

وسمح باستمرار العمل في المعابر الحدودية الدولية ومع المحافظات العراقية الاخرى، مشترطا الالتزام بإجراءات الوقاية الصحية.

ومنح البيان السلطة لوزراء التربية والتعليم العالي والصحة بالتنسيق مع وزير الداخلية لاصدار اي قرار مناسب لغاية الاجتماع المقبل للجنة العليا، مشيرا الى ان الاجتماع المقبل سيعقد في العاشر من آذار الجاري، من تقييم الاوضاع.