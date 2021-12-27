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اربيل تعلن عن إجراءات خاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة وتنتظر 200 الف سائح

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-27T10:16:03+0000
اربيل تعلن عن إجراءات خاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة وتنتظر 200 الف سائح

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء مركز أربيل، عاصمة اقليم كوردستان، نبز عبد الحميد، يوم الاثنين، انه من المتوقع توافد قرابة 200 ألف سائح للمحافظة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، مشيرا الى عدم تنظيم احتفالات رسمية بالمناسبة تضامناً من ذوي ضحايا والمتضررين من السيول.

وقال عبد الحميد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "اعلنا في وقت سابق انه لن تقام اي احتفالات رسمية تضامنا مع ضحايا الفيضانات في أربيل، ولكن مع هذا فان عشرات الحفلات الخاصة ستقام في الفنادق والمطاعم ضمن اطار تعليمات هيئة السياحة".

واضاف "نتوقع وصول اكثر من 200 الف شخص الى أربيل للمشاركة في احتفالات رأس السنة"، مشيرا الى ان "محال بيع المشروبات الكحولية ستغلق في الساعة السادسة مساء في يوم 31 من الشهر الجاري ولغاية أول أيام السنة الجديدة".

واكد ان "قوات الاسايش ومكافحة الاجرام والشرطة كلها ستشارك في الخطة الأمنية لمحافظة أربيل".

وعن احصائيات اغلاق الأماكن المخالفة للتعليمات خلال عام 2021 في أربيل، كشف عبد الحميد، انه "تم ضبط 18 الف طن من الادوية منتهية الصلاحية، واغلاق 318 صيدلية ومذخر ادوية ومكان تجميل لمخالفتهم التعليمات، وكذلك غلق 318 فندقا وموتيلا وسوبر ماركت ومقاهي".

وتابع "تم اغلاق 37 مصفى نفطي لمخالفتها التعليمات وتأثيرها السلبي على البيئة، واعتقال 880 شخصا لمخالفتهم التعليمات وتم اتخاذ الاجراء القانونية بحقهم".

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