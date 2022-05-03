اربيل تعلن إعادة فتح طريق الجسر الرئيس الرابط مع باقي محافظات العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، فتح الطريق الرئيسي (اربيل - كركوك) أمام حركة السير بعد إعادة تأهيله وصيانته.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نسترعي أنتباه السائقين والمواطنين في مدينة اربيل بأن الطريق الرئيسي (أربيل - كركوك) جسر (سركند) قد تم فتح جانبيه أمام حركة مرور سيارات الصالون، ويمكنكم من اليوم أن يسلكوه".

واستدركت المديرية القول "لكن بالنسبة للشاحنات، سيبقى هذا الطريق مغلقا لمدة أسبوع آخر، وخلال مدة الإغلاق، يمكن للشاحنات استخدام طريق 120 مترا من الشوارع".