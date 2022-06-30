اربيل تعلن دخول حظر بيع الأسلحة حيز التنفيذ

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل اوميد خوشناو، اليوم الخميس، اغلاق أماكن بيع الأسلحة ومصادرة غير المرخص منها، وفيما كشف عن تشكيل لجان أمنية مشتركة للبحث عن هذه الأسلحة، دعا مواطني الإقليم الى المشاركة في "الحملة الوطنية" لتسليم أسلحتهم غير المرخصة.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة وتابعته شفق نيوز إنه "بدأت منذ الآن عمليات منع وإغلاق أماكن بيع الأسلحة، وتم تشكيل لجان مشتركة من الداخلية والزيريفاني والبيشمركة والاسايش عبر وضع نقاط تفتيش والبحث عن الاسلحة غير المرخصة"، مبينا أنه "يحق لهذه القوات المشتركة البحث عن الاسلحة غير المرخصة في أي مكان يختارونه".

وتابع خوشناو "كما أُنيطت التعليمات الى استعلامات المستشفيات لاتخاذ الإجراءات ضد الذين يحملون أسلحة غير مرخصة ومصادرتها".

كما طالب المحافظ المواطنين "التعاون مع الحكومة في حملة وطنية والمبادرة بتسليم الاسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم الى الجهات المعنية".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان وجّه وزارة الداخلية بالعمل على إغلاق أماكن بيع السلاح ومصادرة غير المرخص منها، داعيا الى "تطهير" كوردستان من هذه الأسلحة ودعم القضاء في هذه المسألة.