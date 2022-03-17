اربيل تعلن خطتها الصحية الخاصة بعيد نوروز

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عن تشكيل عدد من اللجان لمتابعة ومراقبة المؤسسات الصحية في ايام عطلة عيد نوروز، مشيرة إلى استمرار تقديم الخدمات الطبية والصحية وفق صيغ محددة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن مستشفيات الطوارئ تستمر في مناوباتها على مدار 24 ساعة وستكون ابوابها مفتوحة امام المواطنين لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم.

واضاف البيان ان مركز تنسيق الطوارئ 122 سيستمر أيضاً بعمله على مدار 24 ساعة ويبقى خطه مفتوحا لايصال الفرق الطبية لإسعاف اية حالة تحتاج الى فريق طبي.

وتابع ان قسم الخدمات الطبية اعد 10 فرق طبية وسيارات اسعاف في المناطق السياحية في حدود مدينة اربيل، لأي حالات طارئة قد تحصل لكي يستفيد المواطن من الخدمات الطبية والصحية بأسرع وقت.

واشار الى ان مركز مصرف الدم سيكون في خدمة المواطنين طوال 24 ساعة وفقا لالية المناوبة.

ونوه البيان الى ان فرق الاسعاف تم توزيعها في، دائرة اربيل، ومصايف هنارة، ودلوبه، والشيخ تراب، ودورين، وكَلي علي بك، وكذلك في مراكز إسعاف شيراوه، وخانزاد، وكومسان، وخبات، وفي حدود ناحية مخمور، وساحة الشهيد سامي عبد الرحمن، وساحة شانيدر، وحدود شقلاوة (فريقين)، وفي منطقة بارزان (فريقين) في ميدانوك، وريزان.