اربيل تعلن خطة شهر رمضان وتوجه تحذيراً للتجار: لن نسمح لكم برفع الأسعار

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة اربيل، يوم الخميس، أنها تراقب الأسواق تحسبا من ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان.

وقام نبز عبدالحميد قائممقام قضاء مركز اربيل بجولة في الأسواق للاطلاع على أسعار المواد الغذائية وحث التجار على عدم رفع الأسعار.

وقال عبد الحميد في مؤتمر صحفي عقده بهذه المناسبة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن هذه الزيارة جاءت مع اللجان المختصة في محافظة اربيل لمراقبة أوضاع السوق وخاصة نحن مقبلون على شهر رمضان، وربما بعض التجار يقومون برفع الأسعار، مستدركا القول "إننا نراقب أوضاع السوق باستمرار من خلال اللجان المختصة، وان الاقبال على شراء المواد الغذائية وخاصة الحلويات يجب ألّا يكون دافعا من قبل التجار لرفع الأسعار.

واضاف أن "هذه اللجان ستكون في مراقبة مستمرة للأسوق والاسعار ونريد ان نطمأن المواطنين اننا لن نسمح للتجار باستغلال الأوضاع في رفع الاسعار.