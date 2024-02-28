اربيل تعلن حصيلة خسائر حريق "سوق البالة"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة اربيل، يوم الاربعاء، احصائية الخسائر الناجمة عن حريق سوق البالة ليلة الثلاثاء.

وقالت المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحريق في سوق البالة باربيل تسبب باحتراق 166 من أصل 2400 محلا واصابة 90 شخصا من عناصر الدفاع المدني والمواطنين بحالات اختناق حيث قدمت لهم الاسعافات ونُقل 24 شخصا منهم الى المستشفى لتلقي العلاج و اعيدوا الى منازلهم".

واوضح البيان ان حريق سوق الملابس المستعملة كان ضخما جدا حيث ارتفعت ألسنة النيران لأكثر من ثلاثة أمتار ولم تكن عملية السيطرة عليها بالأمر اليسير، مبينا ان كل جهود فرق الدفاع المدني والفرق الاخرى كانت تنصب على تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى وانقاذ بضاعة الكسبة من الاحتراق.

ولفت البيان إلى أن الحادث في مدينة اربيل لم يخلف أية خسائر في الأرواح واقتصر على الاضرار المادية فقط.

وعبر البيان عن الإشادة بفرق (الدفاع المدني والشرطة والاسايش والزيرفاني والمرور والصحة والبلدية 4 ورئيس البلدية) لما بذلوه من جهود للسيطرة على النيران ونجدة المتضررين، مطمئنا الكسبة والمواطنين في اربيل بانه باوامر من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني قام محافظ اربيل بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق والمتابعة للتوصل لأسباب اندلاع الحريق، وانه بعد تقدير الخسائر والأضرار في السوق من قبل اللجان المختصة تم تنظيف السوق باجمعه من قبل فرق البلدية.

ومساء أمس الثلاثاء، قال شهود لوكالة شفق نيوز، أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي، وتم إبلاغ الدفاع المدني لكن الفرق التي وصلت في بادئ الأمر لم تتمكن من السيطرة عليه وامتدت النيران لتطال ما يقرب من 40% من محال السوق".

فيما أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، المقدم كاروان علي، خلال مؤتمر صحفي إرسال أكثر من 20 فرقة إطفاء وبمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء، مؤكدا استمر الحريق لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يتم إخماده.