اربيل تعلن تماثل مصاب بالحُمى النزفية للشفاء

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في اربيل عاصمة اقليم كوردستان أوميد خوشناو، يوم الأحد، تماثل مصاب بالحمى النزفية بعد تلقيه العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وقال خوشناو في تصريح للصحفيين، ان "الحكومة المحلية وبالتنسيق مع الجهات المنعية اتخذت عدة إجراءات وأصدرت قرارات للحد من مخاطر هذا المرض".

وأضاف أنه "سجلنا حالة اصابة واحدة بالحمى النزفية في قضاء كويسنجق"، مبينا أن "هذا المصاب تماثل للشفاء وغادر المستشفى، وقد سجلنا حالات يشتبه باصابتها الا ان نتائج الفحوص أثبتت غير ذلك".

وتابع خوشناو بالقول، إن "مخاطر الحمى النزفية قليلة، ولكن تسجيل اصابة واحدة فهو بحد ذاته كثير لان عملية التماثل للشفاء صعبة نوعا ما".